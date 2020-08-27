Arap koalisyonu Kızıldeniz'de Husiler tarafından yerleştirilen mayın tespit etti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de deniz trafiğini tehdit etmek amacıyla yerleştirdiği bir mayının tespit edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun, Suudi Arabistan'ın El-İhbariye televizyonunda yer alan açıklamasında, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından deniz trafiğini tehdit amacıyla yerleştirilen bir deniz mayını tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla bilgiye yer verilmedi. Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçlerinden farklı zamanlarda yapılan açıklamalarda, Kızıldeniz'in güneyinde ve Babul Mendeb Boğazı'nda Husiler tarafından yerleştirilen 137 deniz mayınının imha edildiği belirtilmişti.

Koalisyon güçleri, 7 Şubat'ta da Kızıldeniz'in güneyinde Yemen açıklarında Husilerin denize bıraktığı mayının patlaması sonucu Mısırlı 3 balıkçının öldüğünü, 3'ünün yaralandığını duyurmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.