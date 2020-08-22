Arap isimden Türkiye mesajı: Memnun olduğum kadar...

Arap dünyasının önde gelen isimlerimden Türkiye'ye tebrik yağmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün duyurduğu, Türkiye'nin Karadeniz’deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Katarlı yazar Cabir el-Harami'den Türkiye'ye tebrik geldi.

Sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türkiye'yi kutlayan Arap dünyasının önde gelen gazeteci, yazar ve fikir insanları, keşiften duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Türkiye'nin başarısından memnun olduğu kadar..."

Katarlı yazar Cabir el-Harami de Twitter'daki hesabından kardeş ülke Türkiye'nin başarısından memnun olduğu kadar, bu tarihi dönüm noktasında yanlış yerde saf tutan Arap ülkelerinin karşılaştığı acı gerçekler nedeniyle de üzgün olduğunu bildirdi.

"Arap liderler kendi ülkelerini yok ediyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve milleti için mücadele ettiğini ifade eden Harami, Arap liderlerin ise kendi ülkelerini yok ederek kendi milletlerine karşı komplolar düzenlediklerini" belirtti.

"Türkiye, konumunu güçlendirdi"

Iraklı düşünür Muhammed el-Kubeysi de, açıklamasında Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni enerji kaynağı keşfi ile bölgedeki eksen ülke konumunu güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kubeysi, Allah'tan Müslüman Türk halkını nimetlendirerek gelişme ve refah yolunda daha fazla istikrara kavuşmasını ve fırsatlar vermesini dilediğini söyledi.

Moritanyalı düşünür Muhammed Muhtar Şankıti, Türkiye'yi keşif dolayısıyla kutlayarak, Türkiye'nin Akdeniz'de enerji aradığını ama Karadeniz'de bulduğunu, Allah'ın dilediğini beklemediği yerden rızıklandırdığını ifade etti.

"Yalnız sözle değil..."

Ürdünlü Albay Muhammed el-Enesu da, yaptığı açıklamada "Erdoğan gibi adil bir lideriniz varsa, Allah sizi korur." ifadesini kullandı. el-Enesu, Başkan Erdoğan'ın yalnız sözle değil, icraatleriyle de ülkesi için çalıştığını vurguladı.

"İslam'ı yüceltenleri Allah da yüceltiyor"

Cezayirli gazeteci Anya el-Efendi de Fatih ve Yavuz gemilerinin Karadeniz'de 320 milyon metreküp doğal gaz keşfettiğine dikkati çekerek, İslam'ı yüceltenleri Allah'ın da yücelttiğini bildirdi.

Kuveyt Selefi Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hamid el-Ali ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk kardeşlerimizin keşfettiği büyük kaynaktan ötürü duyduğu memnuniyeti biz de paylaşıyoruz." dedi.

Erdoğan dünyaya ilan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini duyurarak, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de 'Bismillah' diyerek adım attığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu ilan etmişti.