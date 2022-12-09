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Dünya Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'le...
Dünya

Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'le...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in görüşüp görüşmeyeceğinin tartışıldığı bu günlerde Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, dikkat çeken bir haber yaptı. Habere, "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığı atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:05:00 -
Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'le...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in görüşüp görüşmeyeceğinin tartışıldığı bu günlerde Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, dikkat çeken bir haber yaptı. Habere, "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığı atıldı.

 

Türkiye bir yandan Suriye'nin kuzeyine kara harekatının sinyali verirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esed ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz" sözlerini konuşuyor. Son olarak ABD'nin eski Şam büyükelçisi yayınladığı yazısında iki ülke arasındaki ilişki ve liderlerin olası görüşmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Barış hâlâ uzak"

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat'ta yayınladığı yazısına "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığını attı. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki ilişkiyi ele alan Ford, ikilinin sadece "Suriye'deki Kürt grupların özerkliğine itiraz" konusunda uzlaştığını aktardı.

 

 

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