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Aktüel Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi
Aktüel

Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:33:31 -
Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi

RAMALLAH (AA) - Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağı bazı Arap ülkelerince kabul görmedi.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, diğer Arap ülkeleri ile sonuç bildirgesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşmenin kınanmadığı, ancak normalleşmeyi İsrail işgalinin tamamen sona erdirilmesine, iki devletli çözüme ve barış için toprak esasına bağlayan 2002 Arap Girişimi'ne bağlı kalmanın gerekliliğine vurgu yapılacak bir sonuç bildirgesi çıkmasında ittifak sağlandı.

Filistin kaynaklarına göre, buna rağmen bazı Arap ülkeleri daha sonra, üzerinde anlaşmaya varılan metne uymadı ve bildirgeye, normalleşme anlaşmasını meşrulaştıran maddeler eklemeye çalıştı.

Filistin tarafının ise buna tepki olarak İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırladığını aktaran kaynaklar, bazı devletlerin ise bu taslağı reddettiğini belirtti.

Kaynaklar, Filistin'in hazırladığı taslağı kabul etmeyen ülkelerin hangileri olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, bugün telekonferans yöntemiyle yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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