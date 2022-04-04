Arap Birliği, Rusya'yı ziyaret edecek

Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan, Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyeti bugün Moskova’yı ziyaret edecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek olan heyet, ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmek üzere Polonya’ya gidecek.

Heyette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan’ın dışişleri bakanları yer alacak.

Arap Birliği, Ukrayna’daki savaşın yansımalarını takip etmek ve krize diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla ilgili taraflarla gerekli istişare ve temasları yürütmek için bir Temas Grubu kurmuştu.

Ukrayna’daki krizi takip etmekten sorumlu bakanlar düzeyindeki Arap Temas Grubu, Moskova ve Varşova ziyaretine hazırlanmak amacıyla Cumartesi günü video konferans aracılığıyla bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantı sonunda yayımlanan nihai bildiriye göre Arap Birliği, Ukrayna’daki gelişmelerden duyduğu endişeyi vurgulayarak, dünyanın bu önemli bölgesindeki halkların güvenliğini korumak için krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediğini ifade etti.

Arap Birliği, uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne saygı gösterilmesinin, gerilimi azaltmayı amaçlayan çabaları desteklemenin ve istikrarın geri dönüşünü sağlamak için sakinlik ve itidalin hakim olması yönünde çağrıda bulunmanın önemini vurguladı.

Çatışma bölgesindeki insani durumun kötüye gitmesi konusundaki endişeleri ifade eden Arap Birliği, şu anda bölgede bulunan Arap topluluklarının güvenliğini sağlamak ve isteyenlerin komşu ülkelere geçişini kolaylaştırmak için Arap ülkeleri arasında sürekli işbirliği ve koordinasyonun öneminin altını çizdi.