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Ekonomi Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı... Türkiye için büyüme beklentisi
Ekonomi

Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı... Türkiye için büyüme beklentisi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 17:56:00 - 2024-05-28 21:12:45
Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı... Türkiye için büyüme beklentisi

Türkiye'nin Arap dünyası tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Nuyens: "Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle işbirliği yapma şansınızı da artabilir! "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Türkiye ekonomisinde değişim yaşandığını belirterek 'çok iyi görünümün' yakında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında İstanbul'a geldi. Nuyens, ekonomik görünümüne dair değerlendirmede bulundu.

Federasyon olarak Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Nuyens, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

'Ekonomide istikrara dair daha fazla güvene doğru ilerliyor'
Nuyens, bankacılık sektörünün her ekonominin kilit paydaşlarından olduğuna işaret ederek, "Tüm Türk bankaları, Türk toplumunun enflasyon oranları ve artan fiyatlarla yüzleşebilmesini sağlamak için merkez bankası ve siyasi otoritelerle çok yakın çalışmaktadır. Bazı başarılar görüyoruz. Ekonomide istikrar olacağına dair daha fazla güvene doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem çok güçlü uluslararası bankaları hem de yabancı şirketleri kendine çekmeyi başaran şaşırtıcı bir ülke olduğunu kaydeden Nuyens, yabancı bankalarla Türk bankaları arasında çok başarılı ortak girişimler olduğunu söyledi.
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Nuyens, "Dolayısıyla Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve aslında uluslararası düzeyde ve özellikle Arap dünyasında işbirliklerini artırdığını düşünüyorum." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin kentin finans sektöründeki öneminin artması konusunda etkili olacağına işaret eden Nuyens, şunları kaydetti: "Türkiye'nin çok özel bir özelliği var, o da doğu ile batıyı birleştirebilen bir ülke olması. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde gelişmiş, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin bir araya geldiği pek çok ekonomi var. Bu özellikle Türkiye için önemli ve ülkenin ekonomisini güçlendireceğini düşünüyorum."

'Türkiye'nin görünümü halen olumlu'

Nuyens, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye, genç bir nüfusa sahip. İşsizlik oranları düşük ve Türkiye'nin görünümü halen olumlu. Bence hepimiz Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeyi ve daha fazla işbirliği yapmayı düşünmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin Arap dünyası tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Nuyens, şöyle devam etti: "Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle işbirliği yapma şansınızı da artırabiliyorsunuz. Elbette halen çok fazla belirsizlik sürüyor ancak ekonomi güven kazanıyor ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum."

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