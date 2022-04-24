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Yerel Aranan çiftçiden kötü haber
Yerel

Aranan çiftçiden kötü haber

Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:46:00 -
Aranan çiftçiden kötü haber

Malatya'nın Darende ilçesi, Ilıca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Akkoyun (67), traktörünün tankerine su almak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri, kısa sürede gözden kaybolan Akkoyun için bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyetine başladı.

Kanala giden su çiftçinin bulunması için kesildi.

Çalışmalar sırasında Akkoyun'un cansız bedeni bulundu.

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