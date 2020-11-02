Arama kurtarma çalışmaları 8 binada sürüyor

8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar yanındaki iki binanın çökme riski nedeniyle geçici olarak durdurulduktan sonra yeniden başlatılırken kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı diğer bir enkaz ise 7 katlı Doğanlar Apartmanı. Apartmanın enkazından Seher Dereli Perinçek ve ikiz kızlarının hayata tutunmasıyla moral bulan ekipler, enkazın 4. katına ulaştı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise çalışmalar binanın yan yatma tehlikesi nedeniyle kontrollü devam ediyor. İki katı çöken ve vinçlerle desteklenen binanın çevresinde umutlu bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında en son 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi ile 2 bloklu Emrah Sitesi ve Yağcıoğlu Apartmanı enkazlarında aralıksız devam eden çalışmalarda ise bazı depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşıldı.