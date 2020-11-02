  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Arama kurtarma çalışmaları 8 binada sürüyor
Gündem

Arama kurtarma çalışmaları 8 binada sürüyor

17 binanın çöktüğü depremde en fazla etkilenen Bayraklı’daki 8 binada arama kurtarma çalışmaları, zamana karşı yarış halinde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:12:00 -
Arama kurtarma çalışmaları 8 binada sürüyor

8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar yanındaki iki binanın çökme riski nedeniyle geçici olarak durdurulduktan sonra yeniden başlatılırken kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı diğer bir enkaz ise 7 katlı Doğanlar Apartmanı. Apartmanın enkazından Seher Dereli Perinçek ve ikiz kızlarının hayata tutunmasıyla moral bulan ekipler, enkazın 4. katına ulaştı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise çalışmalar binanın yan yatma tehlikesi nedeniyle kontrollü devam ediyor. İki katı çöken ve vinçlerle desteklenen binanın çevresinde umutlu bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında en son 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi ile 2 bloklu Emrah Sitesi ve Yağcıoğlu Apartmanı enkazlarında aralıksız devam eden çalışmalarda ise bazı depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama
Gündem

Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay