Aralık geldiğinde aynı soru: Günler uzun, yıllar neden kısa?

Bir rengi, sesi, tadı veya dokunuşu algıladığımızda, özel duyu organları çevrede bir şeyleri algılar: göze giren ışık parçacığının dalga boyu, kulağa giren ses dalgasının frekansı, ağız ve burunda bulunan farklı kimyasallar veya cildimize baskı yapan bir nesnenin basıncı.

Ancak zaman için böyle bir şey yoktur; beynin algılayabileceği bir “zaman parçacığı” yoktur.

BEYİN ZAMANI NASIL ALGILAR?

Beynimiz zamanı algılamaz, onu çıkarır. Saatin tik takları gibi, beyin de değişimi takip ederek zamanın geçişini tahmin eder.

Ancak saatin aksine, beyin sayabileceği düzenli tik taklara sahip değildir. Ne kadar zaman geçtiğini tahmin etmek için beyin, ne kadar çok şey olduğunu toplar.

Bir zaman aralığını heyecan verici şeylerle doldurursanız, daha uzun sürmüş gibi gelir. Laboratuvarda, kısa süreli titreyen bir görüntü, aynı süreli statik bir görüntüden daha uzun sürmüş gibi gelir.

Bu nedenle, çok yoğun olayların (örneğin araba kazaları) tanıkları sıklıkla zamanın yavaşladığını bildirirler. Nitekim, iyi bilinen bir çalışmada, araştırma katılımcıları 30 metreden fazla bir yükseklikten geriye doğru bir ağa düştüler.

Daha sonra bu korkunç deneyimin süresini tahmin etmeleri istendiğinde, başkalarının düşüşünü değerlendirdiklerinden üçte birinden fazla daha uzun süreler bildirdiler.

İlk elden deneyimin yoğun uyarılması dikkati artırır ve bu da beynin olaylar gerçekleşirken yoğun ve zengin anıları depolamasına neden olur.

Daha sonra, olay sırasında ne kadar zaman geçtiğini tahmin etmesi gerektiğinde, olayların gelişimi hakkında bu alışılmadık derecede yoğun anılar, beynin geçen zamanı fazla tahmin etmesine neden olur.

ZAMAN... UÇUP GİDER Mİ?

Kasım ayında ve 2025'in geri kalanında neler olduğunu anlamak için, zamanı geriye dönük olarak (ne kadar zaman geçti) ve ileriye dönük olarak (zaman şu anda ne kadar hızlı geçiyor) ayırt etmemiz gerekir.

Her çocuğun bildiği gibi, dişçide beklemek, yeni bir oyuncakla oynamaktan çok daha yavaş geçer. Peki neden?

Yine, hikayenin önemli bir parçası, ne kadar çok şeyin olduğu ve özellikle de neye dikkat ettiğinizdir. Zamana ne kadar çok dikkat ederseniz, o kadar yavaş geçiyor gibi gelir.

Eski bir atasözü, eğlenirken zamanın uçup gittiğini söyler, ancak bunun mutlaka eğlenceli olması gerekmez. Dikkatinizi neye verdiğiniz önemli değil, önemli olan zamanın geçişinden dikkatinizi başka yöne çekmesidir. İster iş ister oyun olsun, zihninizi meşgul tutun, zaman su gibi akıp gidecektir.

Ancak, zihninizi boşaltmadığınız sürece, saatlere beş dakika bile bakmaya çalışın, bunun ne kadar sonsuz olduğunu hissedeceksiniz. Sıkıntı, zamanı yavaşlatır.

RUTİN, YILLARIN UÇUP GİTMESİNİ SAĞLAR

Gelecek ve geçmiş zaman algısı arasındaki bu kopukluk, “günler uzun ama yıllar kısa” deyimini de açıklıyor. Bu fenomen, yaşlandıkça daha da belirgin hale geliyor.

Gençken, birçok şey bizim için yenidir: ilk kez okula gideriz, ilk ilişkimizi kurarız, ilk işimize başlarız. Tüm bu yeni olaylar, beynin daha sonra geriye dönüp baktığında çok şeyin olduğunu ve dolayısıyla çok zamanın geçtiğini sonucuna varacağı zengin bir anı deposu oluşturur.

Tersine, yaşlandıkça günlük görevlerimizin çoğu daha rutin hale gelir: çocukları okula götürmek, işe gitmek, akşam yemeği pişirmek. Günümüzün daha önce yeni olan bazı kısımları rutin hale geldikçe, daha az ilginç hale gelirler.

Sıkıcı işler zamanın yavaşlamasına neden olur ve günlerin çok yavaş geçtiği izlenimini yaratır.

Ancak paradoksal olarak, bu rutin görevler daha az heyecan verici ve yeni oldukları için, daha zayıf ve daha az canlı anı izleri bırakırlar. Bu nedenle, yaşlanan beynimiz yılın başından bu yana ne kadar zaman geçtiğini anlamak için geriye baktığında, çok fazla şeyin olmadığını ve bu nedenle çok uzun zaman önce olmadığını sonucuna varır.

Elbette bu, zaten Aralık ayında olduğumuzu bildiğimiz bilinçli bilgimizle çelişir ve yılın nasıl geçtiğini merak ederiz.

O HALDE ZAMANI NASIL YAVAŞLATABİLİRİM?

Zamanı yavaşlatmak, deneyimlediğiniz anda çok kolaydır, ancak tamamen tatmin edici değildir: sadece sıkılın. Kırmızı ışıkta bekleyin. Kafanızda on bin sayın. Boyanın kurumasını izleyin, dedikleri gibi.

Öte yandan, geriye dönük zamanı yavaşlatmak biraz daha zordur. Esasen, Aralık geldiğinde, bir yıllık anılarınızın olduğunu göstermelisiniz.

Bunu yapmanın bir yolu, anıların solmasını önlemektir ve bunu yapmanın en iyi yolu da onları tekrar tekrar hatırlamaktır. Bir günlüğe veya dergiye yazın. Geriye dönüp anılarınızı yad edin. Anılarınızı canlı tutun, böylece geçmişinizi de canlı tutarsınız.

Yıl sonunda bir yıllık anılarınızın olmasını sağlamanın diğer yolu biraz daha inisiyatif gerektirir, ancak çok daha ilham vericidir. Çünkü yılın uçup gittiğini hissetmemek için en iyi yol, onu yeni ve benzersiz deneyimlerin heyecan verici anılarıyla doldurmaktır.