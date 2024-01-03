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Ekonomi Aralık ayı ÜFE rakamları belli oldu
Ekonomi

Aralık ayı ÜFE rakamları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 14:50:00 -
Aralık ayı ÜFE rakamları belli oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aralıkta yıllık yüzde 44,22, aylık yüzde 1,14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 53,68 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde yüzde 65,59 artış, imalatta yüzde 53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 azalış, ve su temininde yüzde 66,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,72 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 artış, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye malında yüzde 65,07 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2 artış, imalatta yüzde 2 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,40 azalış ve su temininde yüzde 7,34 artış olarak gerçekleşti.

 
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