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Eğitim Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?
Eğitim

Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?

Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen kredi ve burs başvurusu sonuçları merakla beklenirken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklamada bulundu. Peki ilk burs ve kredi ne zaman öğrencilerin hesabına yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:49:00 -
Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, son dakika yaptığı açıklamada aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Büyük bir heyecanla beklenen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

KYK BURS BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

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