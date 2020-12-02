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Ekonomi Aralık ayı kira zammı ne kadar?
Ekonomi

Aralık ayı kira zammı ne kadar?

Aralık ayı kira artış oranları, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı kira artış oranı TÜFE oranları baz alınarak yapılacak. İşte aralık ayı kira zammı oranı hakkında ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:35:00 -
Aralık ayı kira zammı ne kadar?

Aralık ayının ilk günlerinde kira artış oranının ne kadar olacağı ev sahibi ve kiracılar tarafından araştırılıyor. Gözler TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon oranlarına çevrildi.

Aralık ayı kira zammı ne kadar?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Kira zammı 3 Aralık 2020 Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak.

Aralık ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

 

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