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Sağlık Aralarında doktor ve eczacılar da bulunuyor! 12 milyonluk ihanet
Sağlık

Aralarında doktor ve eczacılar da bulunuyor! 12 milyonluk ihanet

Adana merkezli 11 ildeki operasyonlarda tutuklanan 18 kişinin usulsüz yazılan reçetelerle aldıkları ilaçların bir kısmını terör örgütüne gönderdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen ilaçların büyük bölümünün kan pıhtılaştırıcı ilaçlar olması dikkat çekti. 12 milyon lira kazanç elde eden şüphelilerin arasında biyolog, doktor ve eczacılar da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 07:50:00 -
Aralarında doktor ve eczacılar da bulunuyor! 12 milyonluk ihanet

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı.

12 milyon TL’lik vurgun yapmışlar

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1’i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İ.E., V.T., doktorlar Z.K., M.D., İ.K., eczacılar M.N.Ö., Ş.E. ve Y.Ç. ile C.E., M.K., N.O., M.Ö., E.Z., İ.S., Y.Ü., A.A., K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İlaçlar PKK’ya gönderildi

Soruşturma kapsamında usulsüz bir şekilde alınan özellikle kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu yerine geçen ilaçların Irak, Suriye ve İran’daki terör örgütü PKK’ya gönderildiği de ileri sürüldü. Polis bu operasyon kapsamında Hatay’da Suriye’ye gitmek üzere olan 100 bin lira değerinde, Şırnak’ta 650 bin, Van’da 300 bin, Mardin’de 400 bin lira, Ankara’da 450 bin lira ve İstanbul’da 450 bin lira değerinde ilaç ele geçirdi. Zanlıların ilaçların PKK’ya gönderildiğini kabul etmeyerek, ifadelerinde Irak, İran ve Suriye’de tanıdıklara akrabalarına gönderdiklerini öne sürdüğü öğrenildi. İlaçlar arasında en çok kan pıhtılaştırıcı ilaç bulunması da dikkat çekti.

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