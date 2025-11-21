Arakanlı öğrencilerden akit’e ziyaret

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Evleri yakıldığı, köyleri yok edildiği ve en temel insani hak olan ‘eğitim hakları’ elinden alındığı için Türkiye’ye gelen ve farklı kentlerde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ‘Birlik olursak, hem kendimizi hem halkımızı güçlendiririz’ düsturuyla yola çıkarak Türkiye’deki Arakanlı Öğrenciler Birliği’ni kurdu. Yaptıkları çalışmaları anlatmak için medya grubumuzu ziyaret eden Türkiye’deki Arakanlı Öğrenciler Birliği (TAÖB) Başkanı Muhammed Seyfettin ve birlik yöneticileri, Haber Müdürümüz Zekeriya Say ile görüştü.

AMAÇ DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURMAK

TAÖB olarak hâlihazırda yaklaşık 100 Arakanlı öğrenciyle düzenli temas halinde olduklarını ve diğer öğrencilere de ulaşmak istediklerini belirten Muhammed Seyfettin, “Bu öğrencilerin çeşitli eğitim, barınma, uyum ve gelecek planlaması konularındaki sorunlarıyla ilgileniyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca, mezun olup ülkelerine dönemeyen öğrenciler için de sürdürülebilir ve insani bir çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz” dedi. TAÖB’ın sadece bir öğrenci topluluğu değil; kardeşlik, sorumluluk ve bir gelecek projesi olduğunu belirten Seyfettin, amaçlarının; Türkiye’deki Arakanlı öğrenciler arasında dayanışma oluşturmak, Türk halkı ile Arakan halkı arasında dostluk köprüleri kurmak, Arakan davasını doğru, insani ve akademik temelde anlatmak ve eğitim yoluyla bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti. Türkiye’deki Arakanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Seyfettin, ziyaretin anısına Haber Müdürümüz Zekeriya Say’a, 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Arakanlı Müslümanların, Türk ordusuna ulaştırılmak üzere kendi aralarında topladıkları 36 bin altınlık yardıma ilişkin tarihi belgeyi hediye etti.