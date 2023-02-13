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Dünya Arakanlı Müslümanlar Türkiye'yi yalnız bırakmadı
Dünya

Arakanlı Müslümanlar Türkiye'yi yalnız bırakmadı

Arakanlı Müslümanlardan Türkiye'deki depremzedelere yardım eli...

Yeniakit Publisher
2023-02-13 08:59:00 - 2023-02-13 09:02:57
Arakanlı Müslümanlar Türkiye'yi yalnız bırakmadı

Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin canına mal olan depremin ardından, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye yönelik yardımlar sürüyor.

Afganistan, Filistin ve Keşmir gibi bölgelerden sonra Arakanlı Müslümanlar da Türkiye'deki depremzedelere insani yardım gönderdi.

Hindistan'a göç eden ve burada yaşamak zorunda kalan Müslüman Arakanlılar, Türkiye'ye gönderilmek üzere insani yardım topladı.

Arakanlı Müslüman aktivist Ali Johar, annesinin de altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdiğini ifade etti.

Toplanan yardımlar Türkiye'nin Yeni Delhi'deki büyükelçiliğine teslim edildi.

Kaynak: Mepa News

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