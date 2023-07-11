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Dünya 'Arakanlı Müslüman mültecilerin çektiği acıların hesabı sorulacaktır!'
Dünya

'Arakanlı Müslüman mültecilerin çektiği acıların hesabı sorulacaktır!'

Yeniakit Publisher
2023-07-11 17:51:00 -
'Arakanlı Müslüman mültecilerin çektiği acıların hesabı sorulacaktır!'

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman mültecilerin "çektiği acıların karşılığında sorumluların hesap vermesi" konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman mültecilerin "çektiği acıların karşılığında sorumluların hesap vermesi" konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Temmuz'da Arakanlı Müslüman mültecilerin ifadelerini dinlemek üzere Bangladeş'e giden Han'ın ziyareti sona erdi.

Han, burada yaptığı açıklamada, Bangladeş'te yaşayan Arakanlı mültecilerin "çektiği acıların karşılığında sorumluların hesap vermesi" hususunda kararlı olduklarını vurguladı.

Ziyaretinde soykırım iddiaları hakkındaki soruşturmanın ilerletilmesi için yaptığı çalışmaları mültecilere aktardığını ifade eden Han, süreç içerisinde yetkililerin, mültecilerin tanıklıklarını dinlediğini kaydetti.

Han, çalışmaları arasında görgü şahitlerini dinleyebilmek ve delil toplayabilmek için yetkililerin uzun süreli çalışmalar yürüttüğünü ve sivil toplum kuruluşlarıyla 50'den fazla toplantı yaptığını ifade etti.
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Ziyareti kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen ile görüştüğünü aktaran Han, Bangladeş'teki çocuklara karşı işlenen suçları yeniden gündeme getirmek için Arakanlı örgütlerin Lahey'de ağırlanmasının öneminin altını çizdi.

Han, Mart 2023'ten bu yana mülteci kamplarında yaşayan ailelere günlük verilen öğünün ikiye düşürüldüğü bilgisini paylaşarak, bunun kamplarda güvenlik, istikrar ve emniyet açısından ciddi sonuçları olduğundan ötürü acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Han, "Arakanlıların asla unutulmayacağını ve birlikte mültecilerin meşru adalet beklentilerinin yerine getirilebileceğini" kaydetti.

UCM heyeti, Myanmar’da askeri yönetimin uyguladığı işkencenin boyutunu araştırmak için 4 Temmuz'da Bangladeş'e gitmişti.

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