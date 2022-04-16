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Yerel Araçtan bin 827 adet uyuşturucu çıktı
Yerel

Araçtan bin 827 adet uyuşturucu çıktı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:01:00 -
Araçtan bin 827 adet uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takibe aldıkları aracı Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde durdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan M.A.A. (24), A.E.Ç. (22) ve S.D. (27) gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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