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Yaşam Araçta soba kovasıyla ısınmaya çalışırken hayatını kaybetti
Yaşam

Araçta soba kovasıyla ısınmaya çalışırken hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ısınmak için yaktığı soba kovasını aracına alan kişi, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:05:00 - 2022-03-19 14:06:22
Araçta soba kovasıyla ısınmaya çalışırken hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Ağılın yanında hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.

DHA'nın haberine göre; Aracın içerisinde bulunan Sebahattin Bıçakçı'nın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede Sebahattin Bıçakçı'nın ağıldaki küçükbaş hayvanlarının bakımı için geldiği, ısınmak için dışarıda soba kovasında ateş yaktığı daha sonra kovayı aracına aldığı belirlendi.

Bıçakçı’nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

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