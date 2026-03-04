  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Araçta ses sistemi bulunduran sürücüye ceza yağdı!

Çankırı’da polis ekiplerince yapılan denetimde aracında ses sistemi bulunduran sürücüye cezai işlem uygulandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim esnasında bir aracın bagajında orijinal olmayan ses sistemi olduğunu fark etti. Araç sürücüsüne ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 21 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ayrıca 30 gün trafikten men edildi.

