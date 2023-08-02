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Yerel Araçları tek tek durdurdular, kurallar uymayan cezayı yedi
Yerel

Araçları tek tek durdurdular, kurallar uymayan cezayı yedi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 13:20:00 -
Araçları tek tek durdurdular, kurallar uymayan cezayı yedi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Üniversite Caddesinde uygulama yaparak, tek tek durdurdukları araçları denetleyerek, kurallara uymayanlar aise cezai işlem uyguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Üniversite Caddesinde uygulama yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat ve GBT kontrolü yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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