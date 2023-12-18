Araçlardan çöp atanlar şimdi yandı! Tespit edip ceza yazabilen yapay zeka modeli geliştirildi! Şimdi de atın da görelim!

2023 yılı ile beraber günlük hayatımızda büyük bir yer edinen yapay zeka teknolojisi, son olarak trafik alanında büyük bir atılıma imza attı.

Littercam isimli bir teknoloji şirketi, araçlardan dışarıya atılan çöpleri otomatik olarak tespit edebilen yeni bir yapay zeka sistemini kullanıma sundu.

2 yılı aşkın bir süredir geliştirilen ve İngiltere yollarında test edilen yapay zeka sistemi, çevreye atılan çöpleri anında tespit edebiliyor ve araç plakası ile eşleştirebiliyor.

Mobese kameralarının yardımı ile en ufak bir sigara izmaritini bile yakalayabilen yeni teknoloji, çevreyi kirleten araç sahiplerine otomatik olarak 100 sterlin değerinde ceza kesme yetkisine de sahip.

Halihazırda Londra, Kent, Essex , İskoçya ve hatta Hollanda'da uzun bir süredir test edilen yapay zeka sisteminin, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta resmi olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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Sizce de böyle yenilikçi çözümler dünyamız için gerekli değil mi?