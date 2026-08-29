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Gündem Aracından Tuna Kuriş çıkmıştı! Savcılıktan İdris Naim Şahin kararı
Gündem

Aracından Tuna Kuriş çıkmıştı! Savcılıktan İdris Naim Şahin kararı

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Aracından Tuna Kuriş çıkmıştı! Savcılıktan İdris Naim Şahin kararı

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak üzereyken, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracında yakalanmıştı. Savcılığın İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

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