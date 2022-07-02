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Yerel Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı
Yerel

Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı

Hatay'da, polis ekiplerince durdurulan araçtaki aramada, yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca ele geçirildi, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:55:00 -
Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Antakya-İskenderun yolunda şüphe üzerine aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ve 4 icra yayı takımı ele geçirdi. R.B. ve B.A., gözaltına alındı.

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