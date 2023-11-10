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Yerel Aracın aynasına çarpan motosiklet 20 metre sürüklendi
Yerel

Aracın aynasına çarpan motosiklet 20 metre sürüklendi

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:30:00 -
Aracın aynasına çarpan motosiklet 20 metre sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, aynı yönde giden aracın aynasına çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yardımına vatandaşların koştuğu yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken acı içerisinde bağırdı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine giden Fadime Ç.'nin kullandığı 07 BAC 239 plakalı motosiklet, Namık Karamancı Fen Lisesi karşısına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Ali Tokmak’ın kullandığı 07 AUZ 142 plakalı hafif ticari aracın aynasına çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına ilk olarak yoldan geçen araç sürücüleri koşarken, acı içerisinde feryat eden kadın 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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