Aracı olanlar dikkat! İndirim başladı

Zorunlu trafik sigortasında Anayasa Mahkemesi'nin Karayolları Trafik Kanunu'nda iptal ettiği 2 madde kaynaklı belirsizlik ortadan kalkınca rahatlayan şirketler indirim yapmaya başladı. Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'na kabul edilen yasal düzenleme ile trafik kazası sonucu zarar gören kişilere veya vefat eden kişilerin yakınlarına ödenecek bedeni tazminatlar standart hale getirilmişti. Böylece yaş, meslek, kazanç gibi parametreler baz alınarak tazminat ödemeleri aynı durumda olan herkes için eşit olacak. Yasanın ardından Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) alt düzenlemeleri yaparak şirketlere gönderecek. Düzenleme yapılırken sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sigorta primlerinde indirimlere neden olacağı öngörüsü yapılıyordu.

Kamu ve yerli şirketler başlattı

Yasal düzenleme ile belirsizlik ortadan kalkınca sigorta şirketleri de rahat bir nefes aldı. Korkunun ortadan kalkması ise fiyat rekabetinin başlamasına nedeni oldu. Şirketler tazminat hesabı yapabilir duruma gelince trafik sigortasında indirim yapmaya başladı. Başta kamu şirketi Türkiye Sigorta olmak üzere yerli şirketlerin yeni poliçeleri yüzde 30'lara varan indirim tutarı ile kesmeye başladığı ifade edildi. Şirketlere danışmanlık yapan sigorta uzmanı Özer Şimşek, şirketlerin Anayasa Mahkemesi kararının ardından şimdiye kadar belirsizlik nedeniyle fiyat oluşturmakta zorlandıklarını bu belirsizliğin ortadan kalkması ile rahatlayarak indirim yapmaya başladıklarını söyledi. Özer indirimlerin henüz yeni başladığını bundan sonra artarak sürmesini beklediğini ifade etti.

Sinyali SEDDK vermişti

SEDDK, düzenlemenin ardından TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92'nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğine dikkat çekerek “Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek” açıklaması yapmıştı. Düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğuna vurgu yapılan açıklamada, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu belirtmişti.

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair usul ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını temin etmeye devam edeceğini belirtmişti. SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olmasının hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına dikkat çekmişti.