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Dünya Araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü 4 yaralı!
Dünya

Araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü 4 yaralı!

​Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 12:02:00 -
Araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü 4 yaralı!

​Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keşmir'in Srinagar şehrinin güneybatısındaki Poonch ilçesine bağlı Bafliaz bölgesinde meydana geldi.

Keşmir medyasına göre 13 kişiyi taşıyan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu dağlık yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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