Araç satacaklara dikkat! Önemli uyarı geldi

Pandemi öncesinde al-sat yapan vatandaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Korona virüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayı dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Korona virüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şu anda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu. "Araçlarını satmasınlar"

"Çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor"

Hem araç alacak hem de satış yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, "Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince 'Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli." dedi.