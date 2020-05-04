Araç sahiplerini üzecek zam haberi geldi
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."