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Araç sahiplerini sevindiren haber! 5'inci indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde üstüne müjde geliyor. Geçtiğimiz hafta 13 kuruş indirimin yapıldığı motorin ile 16 kuruşluk 4'üncü indirimin yapıldığı benzine bir indirim daha geliyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:17
Araç sahiplerini sevindiren haber! 5'inci indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatı ile brent petrol uluslar arası piyasalarda düşmeye devam ediyor.

Brent petrol, haftayı 60 doların altında kapattı ve 58-59 dolara kadar geriledi. Benzin ve motorinin de uluslar arası piyasalarda ton fiyatında 20'şer dolar kadar düşüş yaşandı. Dolar kuru da bir miktar gevşedi.

Habertürk'ün haberine göre piyasalardaki bu gelişme, benzinde ve motorinde yeni indirimleri gündeme getirdi.

Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren benzinde 15-16, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte bir litre benzinin fiyatı, yaklaşık 90 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:17
  1. Benzin
  2. Mazot
  3. Motorin
  4. Akaryakıt

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