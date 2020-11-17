Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! İndirim geldi
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogaz’da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."