Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi Motorinin pompa fiyatlarında 13 kuruşluk indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorinin pompa fiyatlarında 13 kuruşluk indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ayrıntılar Geliyor...

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