Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Motorinin pompa fiyatlarında 13 kuruşluk indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:09
Motorinin pompa fiyatlarında 13 kuruşluk indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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