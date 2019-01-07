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Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta bu geceden itibaren zam geliyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde ise 10-15 kuruş aralığında bir fiyat artışı olacak.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor

Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zamma ihtiyaç olduğu hesaplandı. Buna göre zam yapılması bekleniyor.

Benzine bu geceden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zamma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Türkiye’de, akaryakıt tarifelerini belirleyen Brent petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımının da etkisiyle ekim ayının başında 85 doları aştı. İstisnaların açıklanmasının ardından düşmeye başladı. Aralık ayının son çeyreğinde 50 dolara kadar geriledi.

Bu dönemde dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da düştü. Bu olumlu gelişmeler gerek benzine gerekse de motorine peş peşe indirim olarak yansıdı. Benzin, 7 TL’den 6 TL’nin altına düştü. Depoları doldurmanın maliyeti azaldı.

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Trend tersine döndü

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre geçen hafta tersine bir trend yaşandı. Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde, bu geceden itibaren 15 kuruş, motorinde en geç perşembe günü 10-15 kuruşluk zam ihtiyacı ortaya çıktı.

Pompaya yansıyacak mı?

Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta “eşel mobil” sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Devletin, bu konuda atacağı adım, pompa satış fiyatlarında değişiklik olup olmayacağını gösterecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
  1. Akaryakıta zam
  2. akaryakıt zam
  3. benzine zam

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