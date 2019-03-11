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Araç sahiplerine kötü haber! 15 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı öğrenildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:52
Araç sahiplerine kötü haber! 15 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının pompaya yansıyacağı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:52
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