Araç sahiplerine kötü haber! 15 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı öğrenildi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının pompaya yansıyacağı öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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