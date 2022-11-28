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Ekonomi Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı
Ekonomi

Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı

Akaryakıt fiyatlarındaki gerileme devam ederken ekonomist Necmettin Batırel, benzin ve motorinde indirimlerin devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:13:00 -
Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı

Brent petrolün düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor.

Son bir haftada araç sahiplerini sevindirecek indirim haberleri geldi.

Ekonomist Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.

Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brent petrol 81 dolara geriledi. Akaryakıt fiyatlarında indirimle birlikte maliyetlerdeki azalma devam edecek. Enflasyon düşüşe geçecek" dedi.

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