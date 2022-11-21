Araç sahipleri müjde! Yüzde 50’ye yakın indirim geliyor

Posta gazetesi yazarı Can Kantar, yeni sigorta sisteminde, dikkatli sürücülere yüzde 50’ye varan indirimlerin söz konusu olacağını aktardı. Kantar, yeni sistemin ayrıntılarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sigorta sektörü son yıllarda sıkıntılar yaşıyor. Sistemin özeti; sigorta şirketleri poliçe düzenler, kişilerin risklerine göre özel hesaplama teknikleri ile prim tutarı belirler, tüketici de bu primi ödeyerek sigorta yaptırır. Bu paralar bir havuzda toplanır, nemalandırılır ve oluşan hasarlar da mağduriyetleri öder. Sistem kısaca bunun üzerine kurulu. Fakat bu zincirden biri koptuğunda ise sıkıntı başlar.

Son yıllarda sıkıntıların hepsi peş peşe geldi. Ve sistem sürdürülemez hale geldi. Şirketler ise havuzdaki para yetmeyince sermayelerinden yiyerek sistemi sürdürmeye çalıştılar. Fakat sıkıntılar sürüyor. Bunun üzerine sigortacılık sisteminin düzenleyici resmi kurumu SEDDK, bir basın toplantısı ile sistemin sürdürülebilir olması için aldığı önlemleri açıkladı. Öncelikle son yıllarda duble yollar, emniyetin aldığı önlemler ve sürücülerin çoğunluğunun kurallara riayet etmesi neticesinde kazalarda önemli ölçüde azalma olduğu bir gerçek.

Fakat duble yol da yapsan bu sefer yolun kenarında duran araca çarpıyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük faciayı hepimiz hatırlıyoruz. Onlarca insan sadece iki kazada hayatını kaybetti. Bu arada sigorta şirketleri trafik sigortasını kestiği anda yüzde 40 zarar edeceğini bildiği için bu sigortayı yapmaktan kaçındı. Neyse sonunda SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı ile Zorunlu Trafik Sigortası’nda belirledikleri yeni yol haritasını açıkladı.

Burada kamu menfaati ve sigorta ekosisteminin paydaşları için alınan önlemler açıklandı. 1000-2000 TL’ye alınan poliçe ile milyon TL hasar ödeyen bir sistemden bahsediyorum. Özellikle her şeyin fiyatı artmışken sigorta şirketlerine “sen primi artıramazsın” demek doğru değil. Yılda 6-9 kaza yapan ile hiç kaza yapmayan tabi k i ayrılmalı. Başkan Eroğlu, “Trafik canavarlarının yükünü 25 milyon sigortalıya yükleyemem” dedi ki çok doğru.

Kaza tabii ki olacak. Yeni yol haritasına göre yılda 6-9 kaza yapanın rehabilite edileceği, gerekirse farklı cezalarla daha dikkatli araç kullanması için teşvik edileceği belirtildi. Bu arada iyi sürücü de ödüllendirilecek elbette. Yüzde 50’ye varan indirimler söz konusu. Bu açıklanan önlemlerin başarılı olması için tüm tarafların destek olması da şart."