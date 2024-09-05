Araç sahipleri meyvesini yiyecek! Petrolde 14 ay sonra bir ilk

Birkaç ay önce bir endüstri raporunda ABD ham petrol stoklarının düşüşe geçeceğini işaret etmişti. Beklenen tahmin ise gerçekleşti. Ham petro stokları Haziran 2023'ten bu yana en düşük kapanışa yakın bir seviyede yatay seyretti.

Vanil başına 73 doların altına düştü

Brent, haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 8 kaybettikten sonra varil başına 73 doların altına düştü. ABD ham petrolü 69 dolara yakındı. Verilere aşina kişilere göre Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının 7,4 milyon varil düştüğünü bildirdi. Perşembe günü resmi rakamlarla doğrulanırsa bu, Haziran ayından bu yana en büyük düşüş olacak.

Son düşüş durdurulamadı

Ham petrol, ekonomik görünüm ve arz beklentileriyle ilgili devam eden endişeler nedeniyle düştü. OPEC+'ın Ekim ayından itibaren planlanan üretim artışını ertelemeyi düşündüğüne dair işaretler son düşüşü durduramadı.

Yatırımcılar ayrıca, Libya üretimini de takip ediyordu. Önemli bir Libya merkez bankası yetkilisi, rakip otoriteler arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmanın yakın göründüğünü söyledi.

Varil fiyat dip yapabilir

Goldman Sachs analistleri Yulia Grigsby de dahil olmak üzere, son satış dalgasının "temel haberlere göre büyük" olduğunu ve fiyatların daha da düşme riski altında olmasına rağmen finansal talebin toparlanması için alan bıraktığını söyledi. Anthony Yuen liderliğindeki Citigroup ekibi, ham petrolün varil başına yaklaşık 70 ila 72 dolar arasında dip yapabileceğini söyledi.

Kaynak: Bloolberg