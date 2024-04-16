Araç sahipleri hayatınızı 1 lira ile kurtarın!

Araç sahipleri dikkat. Aracınızın lastiklerinin değişim zamanının gelip gelmediğini 1 lira madeni para testiyle hemen öğrenebilirsiniz. Yıpranmış lastikler aracın yola tutunmasını zorlaştırarak kaza riskini artırır, hem canınızı hem sevdiklerinizi hem de aracınızı kaybedebilirsiniz. Bu testi yapmadan yola çıkmayın.

Araç sahipleri dikkat. Aracınızın lastiklerinin değişim zamanının gelip gelmediğini 1 lira madeni para testiyle hemen öğrenebilirsiniz. Yıpranmış lastikler aracın yola tutunmasını zorlaştırarak kaza riskini artırır, hem canınızı hem sevdiklerinizi hem de aracınızı kaybedebilirsiniz. Bu testi yapmadan yola çıkmayın.

1 lira ve 50 kuruşluk madeni paralarla aracınızda yapacağınız test hem sizi hem de aracınızı güvende tutacak. Peki 1 lira ile lastik testi nasıl yapılıyor?

Lastik yıpranmalarında kullanılan basit ve pratik yöntemlerden biri de madeni para testidir. Her lastik çevresinde belirli derinliğe sahip çukurlar bulunur. Madeni para testi için 1 TL değerindeki bozuk parayı lastik dişlerinin arasındaki ince kanallara dik bir şekilde yerleştirmelisiniz.

Eğer madeni paranın etrafındaki sarı halka dişlerin arasında kayboluyor ve dışarıdan görünmüyorsa bu durum lastiğinizin hala kullanılabilir olduğunun göstergesidir.

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Eğer bozuk paranın etrafındaki bu halka dışarıdan gözlenebilir halde ise yani dişler arasında kaybolmuyorsa lastiğinizi değiştirmenin vakti gelmiş denilebilir. Yaz lastiği ile kış lastiği arasında derinlik farkı vardır. Madeni para testi yaparken kış lastikleri için 1 TL, yaz lastikleri için 50 kuruş değerindeki bozuk paraları kullanabilirsiniz.