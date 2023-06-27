Araç sahipleri dikkat: Zam, indirim! Motorin, benzin ve LPG için bayram öncesi akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, "benzin, mazot ve LPG'ye zam ya da indirim gelir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 27 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

LPG'YE ZAM GELDİ!

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi. Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,33TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,05 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,89 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,73 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,48 TL

Motorin fiyatı: 24,31 TL

LPG fiyatı: 11,66 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,52 TL

Motorin fiyatı: 24,44 TL

LPG fiyatı: 11,40 TL



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