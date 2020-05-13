Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırıyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor.

Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükseliş olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.