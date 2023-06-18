Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geliyor! Akaryakıt: Benzin, mazot fiyatı, brent petrol! İşte son rakamlar

Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 18 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları..

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam geliyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

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Brent petrol ise 76,31 dolar sınırında bulunuyor. Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 22,18 TL

Ankara 22,60 TL

İzmir 22,71 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,04 TL

Ankara 24,45 TL

İzmir 24,47 TL