Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geliyor! Akaryakıt: Benzin, mazot fiyatı, brent petrol! İşte son rakamlar
Brent petrol fiyatlarında paralel ivme sürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...
Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 18 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları..
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam geliyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.
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Brent petrol ise 76,31 dolar sınırında bulunuyor. Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 22,18 TL
Ankara 22,60 TL
İzmir 22,71 TL
BENZİN FİYATLARI
İstanbul 24,04 TL
Ankara 24,45 TL
İzmir 24,47 TL