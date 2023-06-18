Çin ülkesinden Türkiye'ye İstanbul seferleri için yeni kararı: Uçakla ulaşım duyurusu, devam edecek

Chengdu- İstanbul seferleri için geri sayım: İstanbullular ulaşımda kâbus dolu günler yaşıyor. İstanbullunun ulaşım çilesi bitecek. Çinli Sichuan Havayolları Türkiye için bir sürpriz yaptı, kararı aldı: Çinli Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul seferlerine başlattı. Çin Ülkesinin başarılarını arttırma yolunda adım adım ilerliyor. Çin'den bu kez Türkiye'nin şehri için hamlesini yaptı. İstanbul'dan Çin'e seferler yeniden başladı. Çin havacılık alanındaki önemli hamlesinde yeni bir aşamaya geçti. Resmi olarak tek tek seferleri duyurdular