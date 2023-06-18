Çin ülkesinden Türkiye'ye İstanbul seferleri için yeni kararı: Uçakla ulaşım duyurusu, devam edecek
Chengdu- İstanbul seferleri için geri sayım: İstanbullular ulaşımda kâbus dolu günler yaşıyor. İstanbullunun ulaşım çilesi bitecek. Çinli Sichuan Havayolları Türkiye için bir sürpriz yaptı, kararı aldı: Çinli Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul seferlerine başlattı. Çin Ülkesinin başarılarını arttırma yolunda adım adım ilerliyor. Çin'den bu kez Türkiye'nin şehri için hamlesini yaptı. İstanbul'dan Çin'e seferler yeniden başladı. Çin havacılık alanındaki önemli hamlesinde yeni bir aşamaya geçti. Resmi olarak tek tek seferleri duyurdular
Çinli Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul seferlerine başlıyor.
Türkiye’nin Çin’deki 5. temsilciliği Sichuan eyaletine bağlı Chengdu'da açması, bu şehir merkezli Sichuan Havayolları yönetimi de harekete geçirdi.
21 Haziran'da başlıyor, haftada iki uçuş!
Çin’in Chengdu merkezli havayolu şirketi Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul uçuşlarının ilkine 21 Haziran tarihinde yeniden başlıyor. Türk-Çin Kültür Derneği bünyesindeki Ajans Lotus’a bilgi veren Ligarba Turizm Bilet Departmanı Müdürü Alperen Erbaş, karşılıklı seferlerin pazartesi ve çarşamba günlerinde olmak üzere haftada iki uçuş şeklinde gerçekleşeceğini söylüyor.
Sichuan Havayolları İstanbul uçuşlarında fiyat avantajının yanı sıra, geniş uçuş ağı ve ücretsiz iç hat aktarma fırsatları bulunduğunu hatırlatan Erbaş şu bilgileri veriyor: “Bu fırsatlar Çin’e seyahat edecek kişilerin ilgisini çok çekiyor. turizmajansi'nın aktardığı bilgilere göre: Yeni konsolosluğumuzu açtığımız Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu yaklaşık 12 milyonluk nüfusuyla Çin'de büyüklük olarak 7. sırada yer alıyor. Chengdu merkezli Sichuan Airlines, 25 ülkede 130’u aşkın destinasyona sefer düzenliyor.”
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