Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine motorine indirim, zam sonrası bugün güncel brent petrol, benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları

Son olarak 10 Aralık 2022 tarihi itibarıyla benzin indirim aldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Benzine gelen 75 kuruşluk indirim sonrası başta İstanbul olmak üzer tüm illerdeki fiyatlar merak edildi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 11 Aralık 2022 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu. Ayrıca uzmanlar artan lastik fiyatlarının ardından araç sahiplerine önemli uyarılarda bulunuyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

Son olarak 8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim gelmişti.

10 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim yapıldı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

11 Aralık 2022 Pazar BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? Akaryakıt indirim son dakika 2022

Güne 76,50 dolardan başlayan Brent Petrol yüzde 0,64 artışla saat 23:43 itibarıyla 76,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,14 dolara kadar gerileyen ve 79,17 dolara yükselen Brent Petrol günü 76,64 dolardan kapattı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamları son zamanlarda araç sahiplerinin bir numaralı gündem maddesi.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG'ye indirim veya zam geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara Akaryakıt ve LPG ( OTOGAZ) Fiyatları kaç TL? 11 Aralık 2022 Pazar Benzin, Motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Motorin,( Diesel) Benzin, LPG,( OTOGAZ) Pompa Fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,11 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,06 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 17,40 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,46 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,09 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,04 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 17,39 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,82 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,34 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,29 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 17,56 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,49 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,22 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,17 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 18,23 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,78 TL/LT

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

Brent petrol son bir ayda yüzde 20'yi aşkın, sadece bu hafta ise yüzde 10'luk bir düşüşü görerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine geriledi. Enerji Uzmanı Arif Aktürk, 'Benzin ve motorinde indirim devam edecek mi?, Brent petrol varil fiyatı 2023'te nasıl seyredecek?' sorularına cevap verdi

Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesindedir. Bundan etkilenmeyeceğiz. Bu uygulamayı aptalca buluyorum. Daha önce de dediğim gibi, bu tür kararlar alanlara petrol satmayacağız. Hatta, henüz alınmış bir karar olmasa da gerekirse petrol üretimimizi düşürmeyi değerlendirebiliriz" dedi.

A Haber'e konuşan Enerji Uzmanı Arif Aktürk konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Petrol piyasasında matematiğe aykırı gelişmeler oluyor. Boğazlarda sigorta sorunundan dolayı bekleyen, pazara ulaşamayan petrol var. Bu hafta Kanada ile ABD arasında Keyston Boru hattı da kesildi ve Kanada'dan ABD'ye petrol akışı durdu. Günlük 18-20 milyon varillik ham petrol kilit durumda. Ama buna rağmen fiyatlar düşüyor.

ŞU ANDA PETROL DEPOLAMAK VE ÜRETİMİ DURDURMAK PAHALI

Şu anda petrolü depolamak ve üretimi durdurmak çok pahalı. Mesela New York'ta bu hafta satış pozisyonu 300 milyon varil oldu. Bu beklenmedik bir durumu gösteriyor.

OPEC+'NIN TEHDİTLERİNE RAĞMEN FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Bu satışlar düşecek korkusu ile oluşuyor. OPEC+'nın kotaları artıracağım tehdidine rağmen fiyat düşüşü sürüyor. OPEC üyeleri düşüşten daha az etkilenmek için kendi kotalarının üzerinde üretim yapıyorlar. Bu da yine fiyatları aşağı doğru çekiyor.

2023'TE ANLIK BİLE OLSA BRENT PETROL 65 DOLARIN ALTINI GÖREBİLİR

FED'in Aralık toplantısında alacağı faiz kararı da petrol ve emtia fiyatları için önemli bir karar. Bir faiz artışı kararı alınırsa ki piyasa böyle bekliyor. Petrol fiyatlarının daha aşağı yönlü seyredeceğini tahmin ediyorum. 2023'te de anlık bile olsa brent petrolün 65 doların altını göreceğini de bekleyebiliriz.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI ÜZERİNDE YANSIMALARI GÖRÜLECEK

2023 petrol endüstrisi açısından zor bir sene olacak. Akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki yansımasında ham petrollerin fiyatından ziyade Lavera Cenova'daki ürün fiyatları önemli. Petrol fiyatı düşse de özellikle motorinde gaz krizinden dolayı talep fazla. Endüstri de doğal gaza ikame olarak motorin ile fuel oil kullanılıyor.

Gaz santralleri elektrik üretiminde nafta kullanmaya başladı yine. O da talebi artırıyor. Daha önce petrol fiyatları 140-150 dolarlardayken benzin fiyatı daha yüksekti. Şu anda motorin fiyatı yüksek. Lavera Cenova'da motorinin tonu yaklaşık 840 dolar, benzinin tonu ise 700 dolarlar mertebesinde. Aradaki farkta açıldı."

Brent petrolün açılımı nedir?

Brent Petrol, Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından elde edilir. Esasen Kuzey Denizi'nde 1971'de keşfedilen ve İskoçya kıyılarında bulunan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert isimli beş jeolojik oluşumun kısaltmasıdır.

Dünyanın en kaliteli petrolü hangi ülkede?

Dünya toplam petrol üretiminin yüzde 3'ünü üreten Libya'da dünyanın en kolay işlenen ve en kaliteli petrolu bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.