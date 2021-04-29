Araç sahipleri dikkat! 17 Mayıs'tan itibaren yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz ölçümü yaptıramayan araç sahipleri için bir açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz emisyon ölçümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Mayıs'tan sonrasını işaret etti.
Bakan Kurum, Twitter üzerinden egzoz emisyon ölçümüyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Kurum açıklamasında, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerine yer verdi.