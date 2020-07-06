Araç sahipleri dikkat
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Motorine zam geldiği bildirildi.
Motorine gelen zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş şeklinde olacak.
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Motorine zam geldiği bildirildi.
Motorine gelen zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş şeklinde olacak.
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