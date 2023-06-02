Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıta zam ardından LPG'de indirim geliyor! İşte o tarihi, benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

Cumartesi günü itibariyle LPG'de indirim bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanırken motorin ve benzin fiyatlarında da haberler...

Geçerli bilgilere dayanarak, Cumartesi gününden itibaren LPG grubunda indirim beklentisi bulunmaktadır.

Son bilgilere göre, benzin ve LPG fiyatlarında önemli değişiklikler meydana geldi. Dolar/TL ve brent petroldeki dalgalanmaların etkisiyle benzinin litre fiyatına son olarak 0,66 TL'lik bir zam yapıldı. Bu zam, enerji maliyetlerinin artması ve döviz kurlarındaki yükselişle ilişkilendiriliyor. İstanbul Avrupa yakasında, motorinin ortalama litre fiyatı 19,35 TL'den, benzinin litre fiyatı ise 21,26 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, tüketicilerin yakıt masraflarını etkilemekte ve araç sahipleri için ek maliyet anlamına gelmektedir.

Ancak, sektör kaynaklarına göre, LPG fiyatlarında ise yarından itibaren bir indirim bekleniyor. LPG fiyatlarına yapılacak olan indirim, 0,80 TL civarında olacak. Bu durum, LPG kullanan araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yeni fiyatlar 3 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak ve LPG fiyatlarında yaşanan bu indirim, tüketicilere biraz nefes aldıracak.

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