Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim... Benzin, mazot (motorin) fiyatlarında bu rakam

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,38 TL

Ankara 19,77 TL

İzmir 19,88 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 21,28 TL

Ankara 21,64 TL

İzmir 21,64 TL