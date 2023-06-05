Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim... Benzin, mazot (motorin) fiyatlarında bu rakam
.Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. OPEC üyelerinin dün bir araya geldiği toplantıda Suudi Arabistan, Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini duyurdu. Bu gelişme ile petrol fiyatları yönünü yukarı çevirirken, üç banka brent petrol tahminini yıl sonu için ortalama 100 dolara yükseltti. Benzin fiyatı için gelen zamlar sonrası yaşanan gelişmeler ile bu gece motorin fiyatları için de zam gelme ihtimali yükseldi. Akaryakıt fiyatları cephesinde indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...
Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
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Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 19,38 TL
Ankara 19,77 TL
İzmir 19,88 TL
BENZİN FİYATLARI
İstanbul 21,28 TL
Ankara 21,64 TL
İzmir 21,64 TL