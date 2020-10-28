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Araç sahibi olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:39:00 -
Araç sahibi olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan haberde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde kopya web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi takibe aldı.

2 milyon liralık vurgun

İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon lira vurgun yaptığı anlaşıldı.

3 farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 14 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli işlemlerinin yapılması için Ankara'ya sevk edildi.

Dolandırıcılığı köyündeki evinden yönetti

Gözaltına alınan kişilerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Şüphelilerden birinin, kurduğu siteyi Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisinin evinde yapılan aramada 8 laptop ile 266 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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