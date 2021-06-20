Araç kiralama hizmeti alınacak
Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. Forklift Kiralama İşini hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek. Üeklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre idare depolarında kullanılmak üzere 5 adet elektrikli ve 3 adet dizel forklifti 12 ay süre ile kiralayacak. İhale 13.07.2021 tarih ve saat 10:00’da Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 Esenler/ISTANBUL adresinde bulunan Ihale ve Sözleşmeler Şefliği’nde gerçekleştirilecek.
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