  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kurtlar Vadisi'nde şok eden büyük İstanbul depremi mesajı! 'Simpsonlar filan hikaye' diyeceksiniz

Fırsatçı ev sahipleri şimdi yandı! Artık bunu yapamayacak...

Altın fiyatları ters yüz oldu! Altında yıl sonu tahmini yapanlar buna ne diyecek?

Türkiye'ye karşı şüphe uyandıran adım! Bölgeye silah yığdılar, 'işgal' iddiası gerçek mi oluyor?

"Fenerbahçe tribünündeki provokasyonu yaptıran" belli oldu!

Türkiye depremini önceden tutturan Hoogberts yeni deprem için tarih verdi! Tedirgin eden gelişme

Şahan’dan Haluk Levent salvosu! ‘Kızılay’a değil önce bir kendine bak’

28 Şubat 1976: Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre Sağuni'nin vefatı

28 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Halk açlıktan kırılırken rekor sayıda balistik füze denemişlerdi! Füzelerin fonu meğer kripto vurgunmuş
Yerel Araç içerisinde çıkan tartışmada silah patladı, bir kişi öldü: 3 gözaltı
Yerel

Araç içerisinde çıkan tartışmada silah patladı, bir kişi öldü: 3 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arabada çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir genç, kasıklarından silahla vuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:12:00 -
Araç içerisinde çıkan tartışmada silah patladı, bir kişi öldü: 3 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arabada çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir genç, kasıklarından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan Bahadır Malçok (23) ve isimleri henüz öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından araç içerisinde silah patladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesinin ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kasıklarından vurulmuş şekilde ağır yaralı bulunan Malçok, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 23 yaşındaki genç buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23