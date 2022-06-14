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Yerel Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu
Yerel

Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Erzurum’da araç içinde başından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 18:33:00 -
Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay dün sabaha karşı saat 06.00 sularında meydana geldi. E-80 karayolu üzerinde bulunan Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alanın yanında park edilmiş halde duran 34 EHF 621 plakalı araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek bulundu.

Talihsiz gencin 21 yaşındaki Adem Çakan olduğu anlaşıldı. Çakan, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Öte yandan Çakan’ın aracında fare zehiri de bulundu.

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